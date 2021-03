Les nouveaux pirates des mers dans le Golfe de Guinée

Derrière des rangées de barbelés, des commandos de force spéciale sont sur le qui-vive. À bâbord comme à tribord, des militaires armés sont postés sur des navires protégés tels des coffre-forts. La patrouille des bataillons d'intervention rapide de l'armée camerounaise est chargée de protéger les navires contre les attaques de pirates. Chaque année, quelque 20 000 navires empruntent ce stratégique corridor commercial du Golfe de Guinée. Des bateaux en arrêt sont des cibles potentielles pour les pirates qui s'intéressent moins à leur cargaison qu'à leur équipage. De quoi alimenter le juteux trafic des otages et de demande de rançon qui peuvent rapporter plusieurs centaines de milliers d'euros aux ravisseurs à chaque fois qu'ils capturent un navire. Les équipages sont désormais barricadés à bord de navires transformés en bunker. Sur ce document filmé en décembre dernier, des échanges de tir entre des gardes armées privées d'un navire et de présumés pirates à bord d'une embarcation rapide, ont été observés. Les assaillants sont de plus en plus audacieux selon d'autres vidéos récemment publiées. Dans sa zone de surveillance, le commandant des forces spéciales camerounaises a un objectif stratégique à protéger : les plateformes pétrolières et leurs expatriés. Depuis la mise en place de ce dispositif de protection, aucune attaque pirate d'envergure n'a eu lieu dans cette partie camerounaise du Golfe de Guinée. Mais, des voix s'élèvent pour réclamer une opération militaire internationale comme autrefois au large de la Somalie pour que cesse la peur sur la nouvelle route des brigands de mer.