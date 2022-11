Les nouveaux radiateurs se fondent dans le décor

Si le côté pratique et nécessaire du radiateur est indiscutable, aujourd'hui, l'aspect esthétique et économique a changé le regard des consommateurs. Pour cette trentenaire, la couleur et la taille des radiateurs sont venues compléter la décoration des meubles de sa maison.à 2000 euros les deux, un investissement certes mais qui ne doit rien au hasard. Alors aujourd'hui, les envies de modernité et d'innovation ont cassé les codes. Formes, textures, volumes, les radiateurs nouvelles générations misent aussi sur la surprise. Mais l'originalité à un prix, une pièce unique se vend à 3 500 euros. Il n'est pas question pour autant de négliger la chaleur que doit procurer un radiateur. Même si certains ne font que six centimètres d'épaisseur, la puissance peut atteindre les 2 000 watts et surtout, ils peuvent s'adapter. Dans le Loir-et-Cher, Nathalie Varela a été la première en France à développer le radiateur à ailette. Un modèle design pour un premier prix à 1 200 euros qui séduit les particuliers tout comme les professionnels de l'hôtellerie. Devenu un objet de décoration à part entière, le radiateur peut aussi faire chauffer les prix comme dans un magasin où ils ont été transformés en œuvre d'art. Des modèles uniques et une facture pouvant atteindre entre 5 000 et 15 000 euros. TF1 | Reportage G. Frixon, N. Chiesa