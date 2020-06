Les nouvelles méthodes de recrutement de l'armée

C'est le premier recruteur de France. Après le confinement, l'armée vient de reprendre tout juste ses entretiens d'embauche, car elle est sans cesse à la recherche de nouvelles candidatures. Comme partout, il faut attirer les meilleurs. Les recruteurs se sont donc adaptés à leur époque. Réponse sous forme de vidéo postée sur Internet, publicité ciblée... Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.