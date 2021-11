Les nouvelles routes de la drogue

Une zone industrielle dans la banlieue nord de la capitale belge. Dans ce garage anodin, les policiers ont découvert, comme sur cinq autres sites de la région bruxelloise, les restes d’un laboratoire clandestin. Les petits chimistes du crime ont déguerpi, mais tout ce qu’il faut pour reconstituer de la cocaïne pure y était installé. Des laboratoires clandestins, comme celui-ci, il en existe de plus en plus en Belgique et au Pays-Bas, qui permettent au réseau criminel de redistribuer des tonnes de cocaïne partout en Europe. Tous les moyens sont bons pour introduire la fameuse poudre blanche sur le continent sous forme immédiatement consommable ou non. Et la nouvelle porte d'entrée numéro un n’est pas trop loin : c’est le port d’Anvers. Les compteurs s’affolent, les saisies rien que pour le port d’Anvers ont atteint des niveaux jamais vu. Supplantant les routes par le Sud de l’Europe,voici donc désormais le chemin qu’emprunte la drogue venue d’Amérique latine. Celui des plus grands ports européens : Rotterdam, Anvers, Hambourg avec comme corollaire un développement des groupes mafieux en Belgique et au Pays-Bas, devenus les carrefours de redistribution de la cocaïne. Par exemple, ici à Amsterdam, lieu de tous les plaisirs interdits et de toutes les drogues douces en vente libre, où l’on ressent depuis quelques mois une atmosphère de tension inhabituelle. Les gangs liés au narcotrafic sont montés d'un cran dans la violence et les menaces. Découvrez l’intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.