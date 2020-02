Les nouvelles technologies qui permettent de venir en aide aux SDF.

Des centaines de bénévoles ont sillonné les rues de Paris la nuit dernière. Comme chaque année, ils ont recensé les sans domicile fixe dans la capitale. En 2018, ils étaient arrivés aux chiffres de 3 641 personnes, des hommes principalement. À l'heure actuelle, les smartphones et les applications numériques sont devenus pour eux des aides très précieuses. Il existe même un guide pour des personnes de bonne volonté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.