Les océans enfin protégés !

Une lueur d'espoir pour les océans. Après des semaines de tractations, des années de négociations, une salve d'applaudissements a accueilli à l'ONU l'accord trouvé sur un premier traité international de protection de la haute mer, attendu par les associations et les scientifiques. "C'est un jour vraiment historique pour la protection des océans", dit Hélène Bourges de Greenpeace. "Je suis ravie. Je trouve ça formidable", s'exalte Françoise Gaill, océanographe au CNRS. Jusqu'à présent, seule une bande de 370 km autour du rivage est sous le contrôle des pays. Le reste qui représente près de la moitié de la surface de la planète est une zone pratiquement sans règle ni réglementation. "Ce traité va permettre de créer, par exemple, des réserves marines avec différents niveaux de protection et notamment le niveau maximum. C'est-à-dire une réserve où toutes les activités humaines seront interdites", indique Hélène Bourges. Le but est de préserver la biodiversité, protéger les fonds marins riches en minerais, mieux connaître et partager les nouvelles ressources marines et leurs potentielles pour des médicaments. "Pour le climat, cette zone de non-droit est celle qui joue un rôle majeur dans la captation de la chaleur que nous émettons par le gaz à effet de serre", explique Françoise Gaill. Les États doivent maintenant ratifier le traité rapidement. L'objectif des Nations Unies est de protéger 30 % des océans d'ici 2030. On est encore loin. TF1 | Reportage M. Izard, S. Vignon