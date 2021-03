Les orphelins de Donald Trump au Texas

C’est un bout du monde au cœur de l’Amérique. Tout au Nord du Texas, une petite ville est traversée toutes les dix minutes comme le pendule d’une horloge. Bienvenue à Miami. Dans ce contée, les couleurs de Trump sont toujours présentes. 96% des habitants ont voté républicains. C’est le record national. Venus d’Ecosse, les ancêtres de Mitchell étaient là, à la fondation du village, il y a 140 ans. Lui, appartient à la sixième génération. Mais il craint ne pas pouvoir garder la ferme familiale à cause des frais de succession. Joe Biden pourrait les augmenter. Pour Mitchell, le système a eu raison du seul homme en qui il croyait. “Trump est le premier depuis longtemps à nous parler, à nous dire: Je me souviens de vous, vous exister. Maintenant, notre seul objectif, c’est que le gouvernement nous prenne le moins possible”. Résigné, comme beaucoup ici, Mitchell se sent à la périphérie des Etats-Unis. L’Amérique des champs, loin des villes, loin des côtes, de Washington. Joe Biden a promis de soutenir le monde rural mais ces orphelins de Donald Trump n’y croient pas.