Les ors retrouvés de la Chapelle royale

En ce début de printemps, le soleil pénétrait sous les fresques et la lumière dansait. Les voix du chœur Marguerite Louise mené par Gaétan Jarry glissaient sous les ors de la Chapelle royale, dernier chantier de Louis XIV. La gestion de ce monument a duré sept ans et les travaux dix ans. Le but était d'offrir à Versailles un édifice, dont la hauteur de la toiture dépasse celle du château. En cette journée ensoleillée, les lignes architecturales imaginées par Jules Hardouin-Mansart scintillaient. Il y a tout juste un an, elles étaient enveloppées. Une bâche décorait et protégeait des regards une restauration rendue nécessaire par les traces du temps. Le maître d'ouvrage, Stéphane Masi, nous en a fait découvrir les coulisses. Les termes d'architecture marine hantent le chantier. Les charpentiers y constatent l'usure. Les 30 sculptures monumentales se trouvent à l'extérieur. Des intempéries ont dégradé les ornements. Perchés à plus de 40 mètres, les artisans utilisent le même matériel qu'au XVIIe siècle.