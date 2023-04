Les paillotes de plage perdent-elles du terrain ?

Le montage vient de commencer pour une paillote de la discorde. Soulagement des propriétaires, car sur la plage de la Grande-Motte, une bataille est en cours. Depuis quelques années, des associations écologistes demandent la disparition de ces restaurants éphémères pour protéger les dunes, la faune et la flore. Nous sommes dans une zone dite "remarquable", protégée. Les paillotes étaient donc en sursis, mais vont finalement ouvrir cet été, une décision du tribunal administratif. Grâce au loyer, les paillotes rapportent un million d'euros à la mairie de la Grande-Motte chaque année. Un propriétaire avait déjà engagé des frais et n'imaginait pas rater la saison. Un recours contre les permis de construire doit encore être jugé d'ici 2025. De la Côte d'Azur au rivage de la Corse, les paillotes sont remises en question partout en France. Petit à petit, elles reculent. Depuis un décret de 2006, elles ne doivent pas occuper plus de 20% d'une plage. Près de Ramatuelle, une paillote a perdu un tiers de sa superficie il y a quatre ans. Presque deux fois moins de matelas sur cette plage. TF1 | Reportage J. Garro, A. Bacot, L. Hure