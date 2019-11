Les panneaux solaires, des systèmes qui permettent de stocker l'électricité non consommée

Dans le pays, seulement 16% de l'électricité est produite par des énergies renouvelables. Pourtant, notre objectif est d'atteindre les 23% en 2020. Un pari qui va s'appuyer sur les parcs d'éoliennes, mais aussi sur les panneaux solaires installés notamment chez les particuliers. Les Allemands, eux, s'y sont déjà convertis. Et visiblement, c'est très rentable. Comment allons-nous relever le défi ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.