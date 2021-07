Les paquebots bientôt interdits de passage au cœur de la cité de Venise

Rencontre heureux sur la lagune d'un vaporetto et d'un bateau de pêcheur. Une rencontre à taille humaine pour des embarcations qui ne devraient plus avoir à redouter de croiser sur leur route ces géants des mers.En effet, à partir du 1er août prochain, les mastodontes seront interdits de passage au cœur de Venise. "Pour moi, c'est ultra positif, on redonne à Venise son visage historique", "Il y a quand même eu deux accidents avec ces bateaux, alors je pense que les touristes peuvent accepter de voir Venise autrement", lancent les habitants. C'était en juin 2019 et regardez comment ce paquebot, hors de contrôle, heurte le quai et percute un bateau. Jane Da Mosto nous a retrouvé sur ce même quai. Elle est engagée depuis des années pour faire interdire ces bateaux. "Quand un de ces bateaux passe, il déplace un volume d'eau équivalent à la taille de ce même bateau", explique-t-elle. Le bannissement des paquebots répond ainsi à la menace de l'Unesco, placer la cité sur la liste du patrimoine en péril. Seulement, leur disparition fragilise aussi l'économie et c'est d'ailleurs ce que cet agent maritime voulait nous montrer. Il nous emmène alors sur le port de Marghera, un port industriel pas encore adapté au débarquement des passagers.