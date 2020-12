Les paradoxes apparents du "déconfinement"

La reprise était prévue pour la semaine prochaine, mais c'est raté. Du coup, rideau fermé au théâtre "Rive Gauche" à Paris. À l'intérieur, les normes de sécurité étaient pourtant déjà en place. Sur scène, les décors étaient déjà installés. Et quand nous rencontrons la patronne des lieux, il y a une petite incompréhension qui pointe. "On a tous vu ce week-end que tous ces magasins sont bondés. Donc, finalement, la circulation est exactement la même pour venir au théâtre que pour aller dans un centre commercial. Nous avons beaucoup de mal à comprendre et à accepter cette décision", dit la directrice du théâtre, Nathalie Szewczyk. En résumé, les salles de spectacle sont considérées comme non-essentiels, alors que les grands magasins, eux, essentiels. Il y avait aussi la foule des grands jours devant les vitrines. À l'intérieur aussi, pas de contrôle, pas de jauge, compter chaque personne relève de la mission impossible. Alors que devant un petit magasin de jouets, il faut attendre, car l'établissement ne peut accueillir à l'intérieur que 9 clients maximum. Le responsable des lieux perd tous les jours du chiffre d'affaires. Autre incohérence apparente, les stations de sports d'hiver. Pas de ski, personne sur les pistes, parce que les remontées mécaniques sont interdites. Les remontées mécaniques du métro parisien, elles, sont très empruntées ce matin encore. Et du côté du tramway, ça se bouscule aussi. La distance sociale semble impossible. "C'est illogique parce que je pense qu'on est plus tassé les uns sur les autres dans un transport en commun que dans une salle de cinéma", déplore une femme. Pour éviter les propagations, le gouvernement doit bien faire des choix. Et si les transports sont maintenus, c'est pour éviter la paralysie du pays. Mais de là à dire qu'à la différence des théâtres, les transports sont sans aucun risque, l'épidémiologiste Catherine Hill affirme qu'il y a des contaminations dans les transports en commun et qu'on n'a aucun moyen de les trouver. Autre paradoxe, les fêtes de fin d'année. Couvre-feu pour le 31 décembre, mais pas pour Noël. Pour une Saint-Sylvestre moins contraignante, il reste la Guadeloupe et la Martinique avec des règles plus souples qu'en Métropole.