Les parents deviennent des enseignants pendant le confinement

En attendant la réouverture des écoles, certains parents continuent d'enseigner leurs enfants à la maison. Une épreuve de patience mais c'est aussi pour eux une occasion de découvrir ce métier basé sur la pédagogie, la méthodologie et la psychologie. Par ailleurs, la majorité des parents craignent le retour à l'école le 11 mai prochain pour des raisons sanitaires. Mais ils souhaitent tous retrouver la maîtresse et ses méthodes.