Les parents supporters insupportables

Hors de question que leurs enfants jouent mal, qu’ils ratent un pass ou pire qu’ils perdent un match. Ce matin, comme tous les samedis, ils sont derrière leurs fils pour tout vivre avec eux. Mais autour du terrain, les directives des parents parasitent les consignes des entraîneurs. Et chaque week-end, certains adultes dérapent. À Boulogne-Billancourt, décision rare, cette semaine : un club a supprimé ses entraînements. La raison : le comportement agressif de deux parents furieux de voir leurs champions sur le banc des remplaçants. Pourquoi ces parents poussent-ils autant leurs enfants ? Nous avons posé la question à Lee-Ann d’Alexandry, une psychologue spécialiste de la famille : “À la base, c’est quand même l’envie de donner le meilleur pour son enfant, qu’il réussisse, qu’il soit bon dans un truc, et même meilleur que les autres. Mais cette bonne intention, c’est trop et ça arrive au point où c’est contre-productif”. Cette course à la performance existe aussi à l’école, du plus jeune âge jusqu’aux classes supérieures d’après Marie-Hélène Plard, directrice de l’école maternelle Samira Bellil à l’Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Depuis dix ans, il existe des stages pour les parents condamnés pour agression contre les professeurs. Le dispositif semble faire ses preuves et pourrait s’étendre au Football pour qu’il reste un jeu d’enfants. T F1 | Reportage J.M. Bagayoko, B. Poizeul, F. Maillard