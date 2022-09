Les particuliers, premières victimes des vols sur les chantiers

Parce qu'il est impossible de sécuriser un chantier jour et nuit, parce que le prix des matériaux s'envole, le parpaing, les outillages, même les grues sont désormais volées. Les malfaiteurs sont des groupes très organisés, mais aussi de la petite délinquance. En Bretagne, près de Vannes, le chantier des "Maisons Socoren", où pousse une dizaine de logements individuels, est surveillé avec attention par son constructeur Gilles Grignon. Dorénavant, même les fenêtres dont les prix explosent peuvent disparaître avant livraison. Le soir, les ouvriers n'ont pas le droit de laisser leurs outils. Pour les matériaux en trop, ils sont obligés de les planquer. Des vols, Gilles en a toujours constaté, mais puisqu'ils se multiplient, il est obligé de gonfler son budget protection. Il s'agit pourtant des outils pour dissuader, alors que depuis le début de l'année, l'augmentation des vols est sans appel. Pour ce patron, le client est le premier perdant. Outre les clients, les conséquences sont également très lourdes pour les professionnels du bâtiment. Un secteur composé avant tout de petites entreprises, souvent familiales. Ça pourrait mettre l'entreprise en danger et certains patrons hésitent à déposer une plainte, indique Guillaume Gamache, secrétaire général de la Fédération française du bâtiment de l'Oise. Un village aux abords très calme confirme ses propos. La localité est aussi visée par des actes de délinquance non résolus. Même les chantiers de déconstruction sont sujets au vol une à deux fois par semaine, indique Agathe Victoire, directrice de l'entreprise de démolition "Attitude environnement" dans l'Oise. Elle supervise la démolition d'une dizaine de maisons sur ce chantier où sur chaque semaine des individus viennent se servir. Même l'entreprise familiale d'Agathe a été récemment visitée par des voleurs à la recherche d'engins ou de matériaux de construction. Désemparé, le secteur de la construction demande à l’État plus de patrouilles autour des chantiers et surtout de moyens, côté enquête. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta