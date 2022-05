"Les Passagers de la nuit" : les ondes des années 80

Une nuit des années 80. François Mitterrand vient d'être élu, les âmes solitaires écoutent la radio. "Les Passagers de la nuit" s'inspirent de ces femmes, Menie Grégoire ou Macha Béranger, qui soignaient le blues des auditeurs jusqu'à l'aube. "Macha Béranger, c'est une figure géniale avec son chignon, ses clopes et tout. Et comme c'est la nuit, comme c'est la radio, il y a une espèce d'ambiance comme ça où tout d'un coup, on avoue des choses de soi", confie Emmanuelle Béart. Pour Charlotte Gainsbourg, "C'est un moment très privilégié, c'est magique une voix quand on ne peut pas mettre un visage dessus". Un temps où les animatrices buvaient et fumaient. Leurs enfants allaient au cinéma voir Rohmer et Rivette. Les virées sans casque n'avaient pas encore le goût du danger. Une période reconstituée en partie avec des images d'archives. Un film baigné d'une lumière pleine de nostalgie. TF1 | Reportage S. De Vaissière, J.P. Héquette