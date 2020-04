Les passagers du Zaandam enfin à quai

Le Zaandam cherchait désespérément un port d'accueil depuis le 8 mars. Parmi les passagers du bateau de croisière, il y avait 105 Français et plusieurs malades du coronavirus. Rejetés par plusieurs pays d'Amérique latine puis par le gouverneur de Floride, c'est Donald Trump qui a finalement imposé leur accostage jeudi soir. Selon le ministère des Affaires étrangères, une soixantaine de Français, qui se trouvaient à bord, ont été rapatriés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en région ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.