Les passions secrètes de Jacques Chirac

Ceux qui ont côtoyé de près Jacques Chirac soulignent ce paradoxe, lui, qui semblait si accessible, si chaleureux, était aussi insaisissable et mystérieux sur bien des points. Au-delà de son image de bon vivant et d'homme de terrain, les citoyens avaient découvert sur le tard son amour pour la poésie japonaise et pour les civilisations anciennes.