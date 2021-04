Les personnes vulnérables et isolées vaccinées à domicile

C'est un grand jour pour Bruno. Il va enfin recevoir sa première dose de vaccin anti-Covid. L'injection sera administrée par son infirmière directement chez lui. Depuis le début de l'épidémie, ce sexagénaire limite ses déplacements à cause de son état de santé. Éligible depuis plusieurs mois, il lui était impossible de se rendre dans un centre de vaccination. Cette piqûre à domicile lui offre un nouvel horizon. Tous les patients de Lilia Abir, infirmière d'Argenteuil dans le Val-d'Oise, sont tous vulnérables et ne peuvent pas sortir de chez eux. Se faire vacciner dans un centre est une démarche trop lourde pour eux. Les pompiers aussi viennent en aide à ces personnes fragiles, tout comme aux populations isolées. À Saint-Crépin dans les Hautes-Alpes, il faut parfois plus d'une heure de route pour se rendre dans un centre de vaccination. Quatre personnes à vacciner sont au programme de la tournée de ce vendredi d'une équipe du Service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers du département. La suite dans la vidéo ci-dessus.