Les petites entreprises se convertissent à la data

Au menu de ce restaurant au sud de Nantes (Loire-Atlantique), des plats faits maisons, et des dizaines d’informations recueillies tout au long de la journée. Version numérique, on appelle ça une donnée. Un exemple, le prix du plat du jour, le nombre de personnes qui samedi ont commandé un plat de burger, ou encore le prix négocié avec un fournisseur de billet. Toutes ces données, l’établissement a décidé de s’en servir, comment ? En payant 250 euros par mois, pour utiliser un logiciel informatique. Gaétan Giraud, directeur général du Black shelter, nous montre la fiche technique d’un plat créé grâce au logiciel. On y retrouve le coup exact de chaque produit actualisé toutes les 20 minutes. Il connaît donc sa marge en temps réel. Quand un plat n’est plus assez rentable, il passe en rouge et il sort de la carte. Des centaines de factures chaque mois qu’il fallait décortiquer pour savoir si le restaurant gagnait assez d’argent, impossible de le faire tous les jours. Être plus rentable grâce aux données, ce n’est plus réservé aux entreprises du CAC40. Dans cette PME montpelliéraine, on loue des pelleteuses et des outils pour les chantiers. Et ici aussi, ont produit de la donnée. Quand une machine est louée, son heure de départ et sa destination sont enregistrés. Lors d’une maintenance, le temps de réparation et les pièces utilisées sont notés. LA PME a investi 50 000 euros dans un tableau de bord qui rassemble toutes ces informations. En un clic, l’entreprise peut savoir quelle machine est la plus rentable, laquelle n’est pas assez louée. Résultats plus de sérénité dans les investissements. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Jarrion, C. Moutot