Les petites inventions qui vont changer votre quotidien

C’est un peu le carré VIP de la foire d’automne. Un échiquier de 10x10 mètres où 20 concurrents se font face, tous sont lauréats du concours Lépine. Claude l’a remporté en 2017. Cet ancien professeur de technologie a inventé avec ses élèves, un dispositif permettant de régler son dérailleur de vélo. Cela coûte 10 euros et cela se vend tellement bien que ses anciens étudiants sont même devenus actionnaires de la société. Autre invention, qui nous laisse d’abord un peu songeur, contrairement aux apparences, elle se range plutôt dans la cuisine. De quoi casser vos noix du premier coup et sans forcer. Comptez 15 euros avec ce gadget déjà vendu à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires. Une bonne invention, c’est une idée simple mais audacieuse, à laquelle personne n’avait jamais pensé avant. Par exemple, comment être aussi musclé qu’un surfer quand on ne sait pas surfer. Cette planche salon est actuellement prisée des sportifs, mais aussi de certains ostéopathes pour leurs patients plus âgés. Cette planche coûte 150 euros. Le concours Lépine a changé la vie de son inventeur. Les visiteurs ont huit jours pour voter leur invention préférée. Ce coup de projecteur est essentiel pour les créateurs souvent à la recherche de financement. TF1 | Reportage D. De Araujo, R. Roiné