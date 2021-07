Les petits chiens, cibles de choix des voleurs

C'était il y a un mois. Ce jour-là, Melina Hériaud revient de l'école où elle a déposé son fils. Elle ne s'en rend pas compte tout de suite, mais elle est victime d'un cambriolage. Bizarrement, à part quelques placards fouillés, aucun objet de valeur n'a été emporté. Elle a pensé tout de suite à sa chienne, un spitz pomeranian de sept mois. Malgré des annonces sur les réseaux sociaux et près de 200 000 partages, elle reste introuvable. Si le chien de Mélina était ciblé, c'est qu'il peut valoir jusqu'à 6 500 euros. Il fait partie des races les plus prisées comme les American Bully, les staffies, les Chihuahua ou encore les bouledogues. Leur valeur a fortement augmenté depuis les confinements car la demande explose. Ce business intéresse donc de plus en plus les malfaiteurs. Les vols augmentent. 70 000 chiens seraient dérobés à leur maître chaque année. Pour lutter contre ces maltraitances, des policiers et des gendarmes ont fondé une association de protection animale. Nathalie, fonctionnaire de police, en fait partie. Elle est quotidiennement confrontée à ce trafic en plein essor. Vol à l'arraché, vol par effraction... Tous les moyens sont bons. Certains chiens sont ensuite utilisés pour la reproduction. D'autres sont revendus sur les réseaux sociaux ou sur les sites d'annonces. Et les propositions sont nombreuses. Pour se protéger des agressions, Mathilde Duton et ses amis ont créé un groupe de promenade. L'objectif est d'être toujours ensemble et d'avoir le bon réflexe face à des inconnus. En cas de doute, ces jeunes femmes utilisent une plateforme numérique qui permet de prévenir les autres maîtres de la région d'une tentative d'enlèvement ou d'un comportement suspect et donc d'essayer d'éviter les vols de chiens.