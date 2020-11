Les petits écoliers supporteront-ils le maque ?

Porter un masque toute la journée n'est pas du goût des touts petits. Et pourtant, ils n'auront pas le choix. Dès lundi, il sera impossible d'aller à l'école sans en avoir. Dès six ans, il devient obligatoire. Pour ceux qui ont l'habitude de le porter, cette mesure ne pose pas de problème. En revanche, il n'est pas toujours facile d'en trouver. En effet, les ventes des masques pour enfants ont explosé en un jour à peine même s'ils coûtent parfois plus cher que ceux pour adultes. Et pour certaines familles, cette nouvelle dépense n'est pas anodine. Mais quelles sont les conséquences du fait d'être masqué toute la journée pour les petits écoliers ? Selon la pédiatre Sylvie Hubinois, il peut gêner les enfants timides qui ont tendance à se recroqueviller dans leur coquille. Il pose aussi problème à ceux qui ont un trouble de la communication ou des difficultés de langage oral. Toutefois, elle souligne que les enfants s'adaptent beaucoup mieux que les adultes en règle générale. Enfin, pour rassurer les parents, des masques seront à disposition dans les écoles durant les premiers jours. Ils seront disponibles pour toutes les familles et pas seulement les plus modestes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.