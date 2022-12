Les pistes cyclables gagnent la campagne

Annie n'utilise plus sa voiture pour ses courses. Elle a choisi de le faire à vélo. Depuis cet été, une piste cyclable relie son village à la commune voisine, cinq kilomètres le long de la route départementale. Annie l'utilise désormais chaque week-end. Dans cette communauté de douze communes au nord de Nantes, il y a déjà 30 km de pistes cyclables. Et d'ici cinq ans, il devrait y en avoir trois fois plus. L'objectif est de relier les communes entre elles et d'assurer la liaison jusqu'à Nantes où travaillent la plupart des habitants. Laurent, lui, n'attendait pas l'arrivée des pistes cyclables. Pour aller travailler, il prend son vélo depuis trois ans, quelle que soit la saison ou la météo. Cela lui permet de faire des économies et même gagner du temps. En tout, Laurent pédale presque 100 km par semaine. Mais il n'aurait pas sauté le pas sans un vélo électrique. Le sien appartient à la Communauté de communes qui lui loue à un prix très abordable. Les collectivités ont aussi installé des box à vélo devant les gares et les arrêts de bus pour permettre leur stationnement sécurisé et abrité. L'objectif n'est pas de remplacer totalement la voiture par le vélo, mais de limiter au maximum son utilisation. Pour acquérir les bons réflexes, on commence à utiliser un vélo dès le plus jeune âge. À l'échelle nationale, seul 1 % des déplacements s'effectuent à vélo dans les zones périurbaines et rurales. Mais le potentiel est immense. À la campagne, la quasi totalité de foyers sont déjà équipée de plusieurs vélos. TF1 | Reportage L. Zajdela, Q. Trigodet