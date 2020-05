Les plages privées rouvertes en Grèce

Il fait déjà très chaud en Grèce. En parallèle, les plages privées du pays ont rouvert depuis samedi dernier. Forcément, avec une température de près de 39°C, tout le monde se rue vers ces lieux. Pour ce qui est des normes sanitaires qui y sont imposées, celles-ci sont particulièrement lourdes et complexes. Et comme il y a beaucoup de gens sur les plages, il est assez difficile de respecter les distanciations physiques. Quid de l'optimisme des Grecs avec la reprise ?