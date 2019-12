Les pluies et les inondations ont fait ravage en Corse

A Ocana et à Bastelicaccia, en Corse, les pluies ont été continues le 20 décembre 2019. En une heure, l'eau est montée d'un mètre et les torrents sont devenus très puissants. Le fleuve Prunelli a particulièrement inquiété les pompiers. Ces derniers ont même dû évacuer certains riverains car la plupart des habitations à proximité avaient commencé à prendre l'eau. Les routes ont été coupées et l'aéroport d'Ajaccio a été fermée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.