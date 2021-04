Les plus de 55 ans désormais éligibles au vaccin Johnson & Johnson

Il fallait être chanceux pour recevoir le nouveau vaccin ce samedi. Laurent, 55 ans, est bien tombé. C'est même lui qui choisit son sérum, le Johnson & Johnson. Il s'agit d'un vaccin du même type que l'AstraZeneca. Tous les plus de 55 ans y sont éligibles depuis ce matin. Frédéric, lui aussi, s'est fait vacciner avec le Johnson & Johnson. "Je suis très content d'être vacciné. Je pense que c'est important pour tous et pour que la vie puisse redémarrer", confie-t-il. Laurent et Frédéric font ainsi partie des tous premiers à recevoir le nouveau vaccin. Et pour le moment, ceux-ci sont rares car pour cette semaine, il y a très peu de doses. "Aujourd'hui, pour la pharmacie, on a juste un flacon. On a la possibilité de ne vacciner que cinq personnes. Pour l'instant, on n'a pas encore de visibilité sur quand les prochaines doses arriveront pour les pharmacies", explique Laurent Meyssonnier, pharmacien. Au total, 206 000 doses du vaccin Johnson & Johnson ont été livrées cette semaine avec une montée en puissance d'ici cet été. Pour la fin du mois d'avril, 500 000 doses sont prévues et d'ici fin juin, environ huit millions.