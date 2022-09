Les plus grandes marées d'Europe : tous sur la côte !

Sur la plage de Saint-Malo, la mer s'est retirée très loin ce dimanche au point de laisser aux visiteurs un accès à une petite île. "C'est incroyable, je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment fou", s'exalter l'une d'entre elles. Le spectacle este encore plus impressionnant une fois arrivée sur les hauteurs. "Tout s'est découvert peu à peu et on découvre des bâtisses au fil de l'eau clairement", décrit une autre. Et une heure plus tard, la mer a déjà bien couvert le chemin. Les promeneurs doivent vite regagner le continent. La marée monte et laisse place cette fois-ci un autre paysage. La même sensation est ressentie 55 km plus loin. Le Mont-Saint-Michel est cerné par les eaux. Samedi soir, lorsque le soleil se couche sur la baie, certains visiteurs admirent le phénomène. La légende raconte que la marée remonte à la vitesse d'un cheval au galop. En réalité, la mer parcourt 15 km en moins d'une heure. Cette vague se nomme le mascaret. "C'est un phénomène amplifié ici au Mont-Saint-Michel qui accélère au fur et à mesure qu'elle se jette dans la baie quand elle arrive dans le fonds et qui n'arrive que dans très peu d'endroits au monde", explique Stéphane Leroy, responsable accueil de l'Abbaye au Mont-Saint-Michel. Avec 14 mètres de marnage, ce sont les plus grandes marées de l'année, et même d'Europe. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Guerard, T. Copleux