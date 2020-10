Les pompiers au chevet des communes isolées

La route qui mène au bout de la vallée de la Roya, vers Tende et plusieurs autres villages s'est effondrée. Les seuls moyens pour atteindre ces zones sont d'y aller à pied ou en hélicoptère. Pourtant, près de 4 000 personnes y vivent et certains n'ont ni téléphone ni électricité. Ainsi, plusieurs groupes de pompiers marchent pour faire le point dans ces villes, aller en reconnaissance et évaluer les dégâts. Une situation qui fait comprendre combien la tâche des secouristes est difficile.