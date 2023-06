Les pompiers français se forment pour affronter les feux géants

De nouvelles évacuations, de nouveaux départs de feu, l'ouest du Canada continue à lutter contre des incendies historiques dans l'Alberta ou en Colombie-Britannique. À l'Est du pays, le Québec s'attend à combattre les flammes tout l'été. Près de 750 000 hectares de forêts sont déjà touchés en 2023. C'est pourquoi 109 sapeurs-pompiers et sapeurs sauveteurs français se trouvent désormais aux côtés de leurs homologues canadiens. Mais avant de partir sur les incendies, il faut se familiariser avec une forêt qui ne ressemble pas à la nôtre avec des méthodes et du matériel différents. "On n'est pas habitué à travailler avec ça. On a des camions, là, il n'y en a pas. Donc, on apprend à utiliser les points d'eau naturels qui soient à disposition", constate le Caporal-chef Thibault Coutance, pompiers - Hérault. Et pour Caporal Laurine Baudouin, pompier SDIS 13, "c'est un honneur d'avoir été sélectionnée pour partir au Canada. Une fois qu'on est sur place, il y a toujours un temps d'adaptation qui est frustrant. Pour le moment, on attend un peu. On se forme". Rien que sur une parcelle, plus de 7 000 hectares ont brûlé. Ce qui est considéré comme un petit feu. C'est la raison pour laquelle le Canada a sollicité de l'aide internationale. Il y a donc sur le terrain des pompiers américains, australiens, sud-africains en plus des soldats du feu français. Dans les prochaines heures, d'autres européens vont arriver en renfort. Une aide bienvenue pour les pompiers québécois épuisés par les 447 incendies qui ont déjà affecté la province cette saison. TF1 | Reportage A. Monnier, C. Souary, A. Jonah