Les pompiers s'équipent de caméras pour dissuader les agresseurs

Depuis le début de cette année 2019, les pompiers ont connu plus de 1 200 agressions physiques ou verbales. Pour y faire face, ils ont décidé à leur tour de s'équiper de caméra portative. À chaque intervention, ils ne partent désormais plus sans elle. Ils peuvent la déclencher s'ils sont pris pour cible. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.