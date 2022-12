Les poussins : rois de l'analyse

Le jour est à peine levé, mais nos footballeurs en herbe du club de Nivillac sont gonflés à bloc. À la veille de la finale de la Coupe du Monde, l'ambiance est électrique : "De très bonheur, dans le froid, ce matin, ils sont super motivés. Jusqu'à présent, on a toujours porté chance aux Bleus. Donc pourquoi pas une nouvelle fois". Ce samedi matin, les enfants participent à un tournoi. Entre deux matchs, les pronostics vont bon train pour la rencontre France-Argentine de dimanche : "Mbappé, Giroud et Griezmann vont marquer des buts", "Je pense que ça sera 2-1 et ce sont Mbappé, Giroud et Messi qui vont marquer". Les petits Bleus mettent tout leur cœur dans le match sur un terrain tricolore, pour l'occasion, où tous les espoirs sont permis. "Je voudrais être une footballeuse plus tard", confie Emma. "Ils s'identifient et ils voient que les rêves peuvent devenir réalité avec du travail", ajoute sa mère. Pas de victoire ce matin, mais le sourire revient à la perspective du match des Bleus. "J'aimerais bien que la France décroche une troisième étoile. Je préférerais que la France gagne, mais si elle perd, ce n'est pas la fin du monde", confie un petit garçon. Comme on l'apprend au club de Nivillac, l'important, c'est de participer. TF1 | Reportage I. Olhagaray, R. Hellec