Les pouvoirs magiques des champignons

Depuis des millions d'années, on les cantonne aux omelettes, aux cueillettes de dimanche, sans jamais vraiment les observer. Les champignons cachent dans la terre, dans les écorces, un étonnant réseau de filaments précieux dans l'équilibre des forêts. On l'appelle le mycélium. Il pourrait bien être l'une des clés de la transition écologique. Lui en est absolument convaincu. Depuis deux ans, Jean-Michel Scheuren, cofondateur de Novobiom, développe un procédé de dépollution de sol grâce à ce mycélium. Son point de départ : ces étranges filaments sont naturellement capables de dégrader la matière. Dans de curieuses caves de la banlieue de Bruxelles, lui et son équipe cultivent à partir des champignons, des centaines de variétés de mycélium. Et grâce à l'une d'entre elles, ils viennent de parvenir à dépolluer huit tonnes de terres, issues d'une ancienne raffinerie française. Ils doivent confirmer ces résultats à grande échelle, mais plusieurs entreprises se penchent déjà sur cette solution qui est deux fois moins couteuse que les technologies actuelles et bien plus écologique. Super décomposeur, le mycélium de champignon pourrait de la même manière, dégrader du plastique, du textile. TF1 | Reportage T. Leproux, C. Blanquart