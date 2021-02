Les premiers pas d'un passeport vaccinal en Israël

Israël est sans doute l'un des pays les mieux préparés aux variants. La moitié de sa population a déjà reçu une première dose de vaccin. Ils reçoivent un "badge vert" qui les autorisera à retourner à la piscine, à l'hôtel, au théâtre, au stade et dans les salles de sport. En version numérique ou simplement imprimée, ce badge est une manière de protéger ceux qui n'ont pas encore été vaccinés. Et c'est d'ailleurs le nom de la campagne de vaccination. Mais les règles sont encore très strictes. Comme c'est le cas à la piscine municipale Gordon à Tel Aviv, il faut respecter une distanciation sociale et une personne pour 7 m². "Il est évident qu'on nous utilise pour convaincre les gens d'aller au plus vite se faire vacciner. Et je peux vous dire que ça marche", souligne son directeur, Assaf Itkhaki. Et pour la piscine ou les salles de sport, le badge vert est la confirmation qu'on a bien été vacciné deux fois. Et depuis plus de 15 jours, un badge téléchargeable est délivré par le ministère de la Santé. Les invitations pour les premiers concerts sont déjà lancées avec la mention "ouvert aux personnes vaccinées seulement". Et comme pour les stades ou les musées, des mesures de distanciation sont à respecter. Aujourd'hui, le pays a rouvert à tous ses magasins, ses centres commerciaux et ses marchés. Prochaines étapes le 7 mars, réouverture des restaurants sur réservation et avec le badge vert.