Les prix du carburant à la hausse

Sur la route des vacances, lorsque le voyant du carburant s'allume, ce n'est vraiment pas le moment le plus agréable. Cet incontournable passage à la pompe avec des prix qui actuellement plombent déjà le budget des vacanciers. "On s'en soucie, car ça joue sur notre porte-monnaie", "je prends du 95 à la maison et il est à 1,58 et là, il est à 1,72. C'est la honte", "on n'a pas vraiment le choix", lancent certains d'entre eux. En un an, le prix de l'essence et du gasoil a augmenté de plus de 15%. En effet, avec la reprise économique, l'augmentation de la demande de pétrole de la part de tous les pays a fait flamber les prix. Les touristes l'ont bien remarqué. "C'est plus cher qu'avant, mais on fait avec. On n'a pas le choix car on part en vacances, donc on paie l'essence au prix fort", explique l'un d'entre eux. Un chauffeur de taxi en région parisienne a décidé de changer de véhicule il y a moins d'un mois. Avec 1 000 km par semaine, les frais d'essence devenaient trop importants. Avec 700 km pour rallier Tours à Gruissan, Jacques a clairement ciblé son budget essence.