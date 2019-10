Les producteurs rouennais attendent l'autorisation administrative avec impatience

À Rouen, les agriculteurs attendent toujours le feu vert de l'administration pour pouvoir vendre leurs produits. Pourtant, ces dernières semaines, les analyses n'ont rien montré d'anormal. Chaque jour, 700 000 litres de lait sont jetés. Les produits périssables comme les oeufs ainsi que les fruits et légumes sont également invendables. Lassés des effets d'annonce, les producteurs veulent des décisions. L'agacement laisse alors place à colère. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.