Les professions jugées "les plus exposées au virus" prioritaires à la vaccination

Enseignants, personnels de la petite enfance ou agents des forces de l'ordre, ce week-end, ce sont les grands prioritaires de la vaccination au Parc des Expositions de Nantes (Loire-Atlantique). En réservant sur Doctolib, les personnes les plus exposées sont vaccinées en à peine deux minutes. Serge Le Boulicaut est un pompier volontaire, pharmacien de profession. Ce samedi, il vaccinera 90 personnes. Après une petite remise à niveau, il peut vacciner normalement, comme ses collègues infirmiers. Toute la matinée, la salle d'attente est vide. La logistique du service de santé des sapeurs-pompiers est bien huilée. Ici, ce sont les vaccinateurs qui attendent. Pour un couple de professeurs de collège, arriver au vaccinodrome est une sacrée victoire. La recherche de centre de vaccination et de doses disponibles est devenue une source de stress. Un enseignant, tout juste âgé de 55 ans, espère que la vaccination soit aussi accessible aux plus jeunes et que chacun puisse avoir le choix du vaccin. Ce week-end à Nantes, 1 300 personnes de professions prioritaires seront vaccinées à l'AstraZeneca.