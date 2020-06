Les pros des feux d'artifice essaient de sauver leur saison

C'est l'une des conséquences relativement méconnues de l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes. La plupart des communes françaises ont annulé leurs feux d'artifice du 14 juillet. Un manque à gagner considérable pour les artificiers dont les stocks n'ont pas trouvé preneurs. Mais la filière espère attirer des clients en septembre avec de nouveaux concepts assez étonnants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.