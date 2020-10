Les quincailleries reviennent à la mode

Au beau milieu des quartiers huppés de Bordeaux (Gironde), entre les terrasses et les boutiques de vêtements de marque, on peut acheter tourne vis, produits de peinture ou joints pour machine à laver. Cela peut paraître incongru, pourtant, les quincailleries en plein centre-ville n'étonnent plus grand monde. Pour les habitués, elles sont devenues un commerce de proximité. Après des années difficiles, les quincailleries reviennent à la mode. Celles qui avaient réussi à résister repartent de plus belle. C'est le cas de la quincaillerie Béjottes qui existe depuis six générations. Avec l'appétit pour les travaux à la maison et des prix à peine plus élevés que dans les grandes enseignes, les affaires progressent. Le responsable a même ouvert une nouvelle boutique pour bricoleurs. Il souhaite à présent attirer une clientèle plus jeune et il n'est pas le seul. Désormais, les quincaillers sont des dénicheurs de produits durables et de qualité, avec une dominante écologique. Des produits conformes aux attentes des jeunes consommateurs.