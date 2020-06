Les raisons de la nouvelle journée de mobilisation dans les hôpitaux

Mardi 16 juin, une nouvelle journée de grève et de manifestation des soignants est prévue dans les hôpitaux. Leurs revendications sont encore immenses au regard de la prime exceptionnelle qu'ils ont obtenue pour l'instant. Mais qu'en est-il de cette prime ? Que sait-on de leurs requêtes qui ne sont pas encore satisfaites ? Notre journaliste Arnaud Etcheverry nous éclaire sur le sujet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.