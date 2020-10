Les raisons des démissions en série des infirmières

Dans les hôpitaux, les soignants le répètent à l'envi. Ils ne sont pas prêts à revivre la situation du printemps dernier. Les postes vacants, notamment chez les infirmières, n'ont jamais été aussi nombreux. L'augmentation de salaire de 183 euros par mois n'a manifestement pas suffi à apaiser leur mal-être. Pour rappel, ils réclamaient 300 euros, pour atteindre le salaire moyen des pays de l'OCDE. Ainsi, ils sont toujours bien moins payés que leurs homologues espagnoles et luxembourgeois.