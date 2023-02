Les ravages des sodas sur les bébés

Dans le biberon de Lizzie, trois ans, ce n'est pas de l'eau, mais du thé glacé à la pêche et quand elle n'en a plus, sa grande sœur la ressert. Elle boit cette boisson sucrée tous les jours ou presque. Chez elle, les placards débordent de sucreries. Pour Vanessa, leur mère, difficile de dire non et de refuser de faire plaisir à ses enfants. Elle vend de la viande sur le marché, commence tôt le matin et finit souvent tard le soir. Elle n'a donc pas le temps de préparer des nourritures plus saines. Les professionnels ont surnommé ces enfants biberonnés au sucre dès le plus jeune âge, les “bébés coca”. Les dentistes du CHU de Lille soignent les cas les plus graves. Ameline, deux ans et demi, se plaint depuis des semaines de douleur dans la bouche. Après son examen, on a constaté que sur seize dents, sept sont cariées. La petite fille devra subir plusieurs opérations. Timéo, lui, va devoir désormais porter une prothèse dentaire. En attendant que ses dents définitives aient poussé. Et ce n'est pas parce que ce sont des dents de lait qu'il n'y a pas de conséquences. On constate que 20% des enfants contractent 80% des caries. Les familles les plus démunies sont les plus touchées par ces caries précoces. TF1 | Reportage B. Guénais, F. Hamzel