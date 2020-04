Les réactions après la mort du chanteur Christophe

"Un couturier de la chanson", selon son ami Jean-Michel Jarre. Ce dernier lui a d'ailleurs écrit les paroles des Mots bleus il y a 46 ans. Il lui a rendu hommage aujourd'hui avec beaucoup d'émotions aux côtés d'autres artistes et des milliers d'anonymes sur les réseaux sociaux. Découvrez leurs réactions dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en région ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.