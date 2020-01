Les récentes chutes de neige font le bonheur des stations de ski

À 2 400 mètres d'altitude, la tempête Gloria a métamorphosé le paysage. Aux Angles, les dameuses ont laissé place aux skieurs. En quelques jours, la neige est tombée en quantité. Les professionnels de la station pensent déjà aux vacances scolaires qui débutent dans deux semaines. Une bonne nouvelle pour les 180 saisonniers. Ces conditions idéales font également le bonheur des hôteliers et des loueurs de skis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.