Les reclus de la cité U

Contexte en 3 paragraphes.Dans une résidence de 300 étudiants de la banlieue lyonnaise, un élève s'est défenestré depuis le cinquième étage de l'immeuble, il y a un mois. Le lendemain et les jours d'après, Romain Narbonnet, un étudiant en Licence de Droit, n'a pas regardé le ciel. Depuis qu'il témoigne dans les médias, Romain reçoit des dizaines de messages de détresse d'étudiant en reclus, qui, à force de solitude, s'enferme dans leur tête et leur corps, jusqu'à s'exclure du moindre mouvement. le sentiment d'avoir été oublié et mis de côté. Les professeurs de fac le disent, les moyennes sont catastrophiques. Beaucoup d'étudiants décrochent et ont peur pour leur avenir. Romain, lui, gère au jour le jour. Il n'a plus les 400 euros de son job d'étudiant et les repas du CROUS ne suffisent pas à le nourrir, mais il a entendu parler d'un collectif, monté par un professeur de Droit et quelques collègues, qui achète et distribue de la nourriture. Un collectif qui a levé 100 000 euros de dons et qui aide 300 étudiants.