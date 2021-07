Les régions se battent pour vous attirer

Et si vous changiez de vie pour vous installer dans la Nièvre . Isabelle a tenté ce pari, il y a tout juste un an. Elle s'est installée à 400 kilomètres de sa Normandie, dans un petit village de la Nièvre dont elle ignorait tout. Un changement radical, impossible sans l'aide du département. De son emploi à l'Office du tourisme, à l'école de ses enfants, à l'achat d'une maison pour son projet de chambre d'hôtes, à chaque étape, cette mère de famille a été accompagnée. Attirer les Citadins à la campagne est devenu un enjeu majeur pour les départements et les régions qui rivalisent à coup de clips promotionnels pour vanter leurs charmes. À ce petit jeu, la Nièvre a une autre stratégie : 40 familles sélectionnées sur Internet sont hébergées gratuitement pendant une semaine. Cette opération séduction va même jusque dans l'assiette. Gastronomie, balades à vélo, activités nautiques, tout est pris en charge. L'objectif est de convaincre les indécis. Et tout est prévu, même des agences immobilières, des commerces à reprendre et des emplois à pourvoir. Trente familles séduites par l'opération se sont déjà installées.