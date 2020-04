Les règles du confinement sont-elles respectées à Londres ?

Bien que la Grande-Bretagne soit, elle aussi, en confinement, les parcs londoniens restent bondés. Au mépris de toutes les règles, des Britanniques préfèrent profiter du beau temps et de la chaleur malgré la pandémie de coronavirus. Ni les messages de la reine qui appellent à la patience, ni les supplications du ministre de la Santé n'ont convaincu les habitants de rester chez eux.