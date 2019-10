Les religieuses de l'Abbaye de Chantelle fabriquent des produits cosmétiques

Des religieuses sont à la tête d'une TPE. Un quotidien de prière et de méditation mais aussi de labeur. Les dix Bénédictines de l'Abbaye de Chantelle fabriquent et vendent des produits cosmétiques. Leur petite entreprise emploie neuf salariés à plein temps. Le business des soeurs est florissant. Les bénéfices servent essentiellement à financer les nombreux travaux de rénovation de l'Abbaye. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.