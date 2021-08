Les reprises des tubes de l'été

Dans le top 50 de l'été, les reprises représentent près d'un tiers des chansons. Rappelez-vous le classique disco de 1979 "Rasputin", il a désormais sa version 2021. Cette mélodie mondialement connue a aussi le droit à un coup de jeune. Vous l'aurez compris, la reprise ça ressemble un peu à une formule magique pour faire un tube. Et dans le rôle du magicien, il y a des producteurs comme ce jeune homme. Il a dû récemment remixer la "Kalinka", un chant traditionnel russe. Pour ça, il s'est inspiré de l'ambiance d'un match de foot. Le travail a été bouclé en quinze minutes seulement. Le résultat final donne "Petrouchka" avec plus de 60 millions de vues. "La reprise permet à des personnes qui n'écoutent pas forcément du rap à l'écouter", explique Junior Alaprod, producteur de musique. Se plonger dans le passé, pour un manager d'artistes c'est de plus en plus difficile à éviter. Avec cinq millions de nouveaux titres par mois, sortir du lot quand on débute, c'est presque mission impossible. Alors selon lui, faire une reprise ça aide.