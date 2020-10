Les réseaux sociaux participent-ils à répandre la haine ?

Ce n'est pas la première fois que les réseaux sociaux participent à répandre la haine. Une dizaine de messages et de vidéos postés sur Internet appelaient au harcèlement et au licenciement du professeur Samuel Paty. Ces publications ont-elles poussé le terroriste à passer à l'acte ? Le procédé n'est en tout cas pas nouveau. En janvier dernier, une lycéenne insulte l'islam sur les réseaux sociaux et a reçu jusqu'à 200 menaces de mort par minute. Il y a quelques jours, c'est la chanteuse Rihanna qui devient la cible de millions d'internautes. Depuis dix ans, la plateforme Pharos, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, recueille les signalements des internautes. Ces brigades spécialisées regrettent toutefois le manque de coopération des géants du numérique, qui légalement ne sont pas responsables des vidéos publiées. La ministre Marlène Schiappa recevra mardi les représentants des principales plateformes et souhaite qu'ils s'engagent à mieux contrôler les contenus qu'ils diffusent.